NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zeigt sich schlussendlich fester
Wenig Veränderung war schlussendlich in New York zu beobachten.
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Letztendlich ging der NASDAQ Composite nahezu unverändert (plus 0,19 Prozent) bei 26.343,97 Punkten aus dem Handel. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,336 Prozent auf 26.381,56 Punkte an der Kurstafel, nach 26.293,10 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26.504,55 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 26.309,80 Punkten.
So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,207 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 22.04.2026, den Wert von 24.657,57 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, lag der NASDAQ Composite bei 22.886,07 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 22.05.2025, den Stand von 18.925,73 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 13,38 Prozent nach oben. Bei 26.707,14 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 20.690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste
Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Harmonic (+ 19,69 Prozent auf 15,20 USD), BlackBerry (+ 18,95 Prozent auf 7,91 USD), AXT (+ 16,37 Prozent auf 140,83 USD), IMAX (+ 15,47 Prozent auf 39,12 USD) und Comtech Telecommunications (+ 13,78 Prozent auf 4,79 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Richardson Electronics (-4,72 Prozent auf 17,55 USD), Take Two (-4,42 Prozent auf 227,55 USD), Innodata (-3,10 Prozent auf 95,48 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-3,01 Prozent auf 159,89 USD) und Roivant Sciences (-2,98 Prozent auf 29,96 USD).
Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen
Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 35.155.274 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,659 Bio. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick
In diesem Jahr hat die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,74 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.net
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