DAX25.027 +0,4%Est506.323 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0000 -1,6%Nas26.518 +1,9%Bitcoin55.021 -1,7%Euro1,1460 -0,4%Öl79,29 +0,8%Gold4.211 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F BMW 519000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA-Iran-Abkommen fix: DAX über 25.000 Punkten fest -- US-Börsen vor Feiertag mit Gewinnen -- Apple-CEO erwartet Preiserhöhungen -- SAP, Oracle, SpaceX, Nebius, Amazon, Lufthansa, VW im Fokus
Top News
Experte warnt: Warum eine IPO-Welle mit SpaceX, OpenAI, Anthropic & Co. den Aktienmarkt belasten könnte Experte warnt: Warum eine IPO-Welle mit SpaceX, OpenAI, Anthropic & Co. den Aktienmarkt belasten könnte
CFD-Broker Vergleich: Die besten CFD-Broker im Test CFD-Broker Vergleich: Die besten CFD-Broker im Test
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
NASDAQ-Handel im Fokus

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels fester

18.06.26 22:32 Uhr
NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels fester | finanzen.net

Der NASDAQ Composite entwickelte sich am Donnerstag positiv.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AXT Inc.
71,14 EUR -9,86 EUR -12,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ceva Inc.
39,20 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Commercial Vehicle Group Inc.
4,52 EUR 0,20 EUR 4,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Donegal Group Inc. (B)
22,86 USD 4,05 USD 21,53%
Charts|News|Analysen
Grupo Financiero Galicia S.A. (Spons. ADRs)
49,80 EUR 3,00 EUR 6,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Infosys Ltd. (spons. ADRs)
9,52 EUR -0,93 EUR -8,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Innodata Inc.
82,00 EUR -10,30 EUR -11,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JetBlue Airways Corp.
4,41 EUR -0,03 EUR -0,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lifetime Brands IncShs
6,95 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Methode Electronics Inc.
10,00 EUR 0,10 EUR 1,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nortech Systems Inc.
17,49 USD 1,99 USD 12,84%
Charts|News|Analysen
NVIDIA Corp.
183,26 EUR 5,26 EUR 2,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Steel Dynamics Inc.
232,00 EUR -6,40 EUR -2,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
98,60 EUR -2,90 EUR -2,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ Composite Index
26.517,9 PKT 496,3 PKT 1,91%
Charts|News|Analysen

Zum Handelsschluss bewegte sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,91 Prozent höher bei 26.517,93 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 1,49 Prozent stärker bei 26.410,62 Punkten, nach 26.021,66 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Donnerstag bei 26.559,74 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26.188,69 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,267 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 18.05.2026, notierte der NASDAQ Composite bei 26.090,73 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.03.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 22.152,42 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.06.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 19.546,27 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 14,13 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 27.190,21 Punkte. Bei 20.690,25 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Donegal Group B (+ 21,53 Prozent auf 22,86 USD), Methode Electronics (+ 21,18 Prozent auf 14,02 USD), Nortech Systems (+ 12,84) Prozent auf 17,49 USD), JetBlue Airways (+ 10,72 Prozent auf 5,68 USD) und Ceva (+ 10,71 Prozent auf 49,72 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Infosys (-9,66 Prozent auf 10,57 USD), Commercial Vehicle Group (-8,51 Prozent auf 4,84 USD), AXT (-8,19 Prozent auf 84,57 USD), Steel Dynamics (-7,49 Prozent auf 249,91 USD) und Innodata (-6,85 Prozent auf 95,50 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 101.267.258 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,356 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,44 erwartet. Mit 386,11 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Grupo Financiero Galicia-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: AXT und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
08.06.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.05.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
21.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
21.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
21.05.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.06.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.05.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
21.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
21.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
21.05.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen