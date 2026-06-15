NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels fester

NASDAQ-Handel im Fokus

Der NASDAQ Composite entwickelte sich am Donnerstag positiv.

Zum Handelsschluss bewegte sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,91 Prozent höher bei 26.517,93 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 1,49 Prozent stärker bei 26.410,62 Punkten, nach 26.021,66 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Donnerstag bei 26.559,74 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26.188,69 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,267 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 18.05.2026, notierte der NASDAQ Composite bei 26.090,73 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.03.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 22.152,42 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.06.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 19.546,27 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 14,13 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 27.190,21 Punkte. Bei 20.690,25 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Donegal Group B (+ 21,53 Prozent auf 22,86 USD), Methode Electronics (+ 21,18 Prozent auf 14,02 USD), Nortech Systems (+ 12,84) Prozent auf 17,49 USD), JetBlue Airways (+ 10,72 Prozent auf 5,68 USD) und Ceva (+ 10,71 Prozent auf 49,72 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Infosys (-9,66 Prozent auf 10,57 USD), Commercial Vehicle Group (-8,51 Prozent auf 4,84 USD), AXT (-8,19 Prozent auf 84,57 USD), Steel Dynamics (-7,49 Prozent auf 249,91 USD) und Innodata (-6,85 Prozent auf 95,50 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 101.267.258 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,356 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,44 erwartet. Mit 386,11 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Grupo Financiero Galicia-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net