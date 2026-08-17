NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels fester

NASDAQ-Handel im Fokus

19.08.26 22:32 Uhr

Der NASDAQ Composite zeigte sich letztendlich wenig verändert.

Schlussendlich schloss der NASDAQ Composite den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,16 Prozent) bei 26.331,09 Punkten ab. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,396 Prozent stärker bei 26.393,89 Punkten, nach 26.289,71 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Mittwoch bei 26.456,78 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26.185,13 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,69 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 25.520,24 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.05.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 25.870,71 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 21.314,95 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 13,32 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 27.190,21 Punkte. Bei 20.690,25 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 12,68 Prozent auf 104,25 USD), Myriad Genetics (+ 11,15 Prozent auf 3,19 USD), Royal Gold (+ 7,69) Prozent auf 248,14 USD), IMAX (+ 6,25 Prozent auf 53,71 USD) und Repligen (+ 6,15 Prozent auf 176,36 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Amtech Systems (-12,20 Prozent auf 14,82 USD), Methode Electronics (-11,24 Prozent auf 14,21 USD), AXT (-10,79 Prozent auf 73,43 USD), Ultra Clean (-8,32 Prozent auf 75,01 USD) und FormFactor (-7,55 Prozent auf 114,95 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 27.539.222 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,696 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Mit 20,07 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net