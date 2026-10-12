NASDAQ Composite Index-Papier AAON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AAON von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Verdienst eines frühen AAON-Einstiegs gewesen.
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Heute vor 10 Jahren wurden AAON-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die AAON-Aktie bei 19,73 USD. Wer vor 10 Jahren 1.000 USD in die AAON-Aktie investiert hat, hat nun 50,676 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4.366,22 USD, da sich der Wert einer AAON-Aktie am 09.10.2026 auf 86,16 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 336,62 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von AAON belief sich zuletzt auf 7,08 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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