NASDAQ Composite Index-Papier AAON-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AAON-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Rentable AAON-Anlage?

13.07.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in AAON eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der AAON-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 41,01 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,438 AAON-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 114,16 USD gerechnet, wäre die Investition nun 278,35 USD wert. Damit wäre die Investition um 178,35 Prozent gestiegen.

AAON markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net