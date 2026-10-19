NASDAQ Composite Index-Papier AAON-Aktie: So viel hätte eine Investition in AAON von vor einem Jahr gekostet
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in AAON-Aktien verlieren können.
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades AAON-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 97,24 USD. Bei einem AAON-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 102,838 AAON-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des AAON-Papiers auf 73,73 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7.582,27 USD wert. Das entspricht einem Minus von 24,18 Prozent.
AAON wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,08 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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