NASDAQ Composite Index-Papier AAON-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AAON von vor 3 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in AAON-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
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Heute vor 3 Jahren wurden AAON-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 53,82 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die AAON-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,858 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 127,93 USD, da sich der Wert eines AAON-Papiers am 23.10.2026 auf 68,85 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 27,93 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von AAON bezifferte sich zuletzt auf 5,67 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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