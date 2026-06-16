Adobe-Investmentbeispiel

NASDAQ Composite Index-Papier Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Adobe von vor einem Jahr bedeutet

17.06.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Adobe-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Wer­bung

Heute vor 1 Jahr wurde das Adobe-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 382,68 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Adobe-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 26,131 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 5.417,58 USD, da sich der Wert einer Adobe-Aktie am 16.06.2026 auf 207,32 USD belief. Aus 10.000 USD wurden somit 5.417,58 USD, was einer negativen Performance von 45,82 Prozent entspricht. Adobe wurde am Markt mit 81,95 Mrd. USD bewertet. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Adobe und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Adobe Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Adobe Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Wer­bung

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com