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Adobe-Investmentbeispiel

NASDAQ Composite Index-Papier Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Adobe von vor einem Jahr bedeutet

17.06.26 16:00 Uhr
NASDAQ Composite Index-Papier Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Adobe von vor einem Jahr bedeutet | finanzen.net

Bei einem frühen Investment in Adobe-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adobe Inc.
177,86 EUR -0,40 EUR -0,22%
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Heute vor 1 Jahr wurde das Adobe-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 382,68 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Adobe-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 26,131 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 5.417,58 USD, da sich der Wert einer Adobe-Aktie am 16.06.2026 auf 207,32 USD belief. Aus 10.000 USD wurden somit 5.417,58 USD, was einer negativen Performance von 45,82 Prozent entspricht.

Adobe wurde am Markt mit 81,95 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

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