NASDAQ Composite Index-Papier ADTRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ADTRAN von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren ADTRAN-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Werte in diesem Artikel
ADTRAN-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das ADTRAN-Papier bei 9,45 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in das ADTRAN-Papier investiert hätte, hätte er nun 1.058,201 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 10,45 USD gerechnet, wäre die Investition nun 11.058,20 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 10,58 Prozent angezogen.
Alle ADTRAN-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 979,01 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf ADTRAN
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ADTRAN
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle ADTRAN Aktie News
ADTRAN Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ADTRAN nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.02.26
|ADTRAN Buy
|Warburg Research
|08.11.24
|ADTRAN Buy
|Warburg Research
|07.08.24
|ADTRAN Buy
|Warburg Research
|08.05.24
|ADTRAN Buy
|Warburg Research
|28.02.24
|ADTRAN Buy
|Warburg Research