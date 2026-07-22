DAX 24.852 -1,2%ESt50 6.229 -1,4%MSCI World 4.837 +0,0%Top 10 Crypto 8,52 -0,1%Nas 25.192 -1,9%Bitcoin 57.050 -1,4%Euro 1,1372 -0,3%Öl 100,1 +6,4%Gold 4.054 -1,9%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Lukratives ADTRAN-Investment?

NASDAQ Composite Index-Papier ADTRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ADTRAN von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren ADTRAN-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ADTRAN Holdings Inc
8.99 EUR -0.01 EUR -0.10 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

ADTRAN-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das ADTRAN-Papier bei 9,45 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in das ADTRAN-Papier investiert hätte, hätte er nun 1.058,201 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 10,45 USD gerechnet, wäre die Investition nun 11.058,20 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 10,58 Prozent angezogen.

Alle ADTRAN-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 979,01 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle ADTRAN Aktie News

Werbung

ADTRAN Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ADTRAN nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
26.02.26 ADTRAN Buy Warburg Research
08.11.24 ADTRAN Buy Warburg Research
07.08.24 ADTRAN Buy Warburg Research
08.05.24 ADTRAN Buy Warburg Research
28.02.24 ADTRAN Buy Warburg Research