NASDAQ Composite Index-Papier ADTRAN-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ADTRAN-Investment von vor einem Jahr verloren

Lukrative ADTRAN-Anlage?

12.11.26 16:00 Uhr

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die ADTRAN-Aktie Investoren gebracht.

Am 12.11.2025 wurden ADTRAN-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 8,04 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die ADTRAN-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12,438 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des ADTRAN-Papiers auf 4,69 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 58,33 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -41,67 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von ADTRAN belief sich zuletzt auf 359,23 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net