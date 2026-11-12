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Lukrative ADTRAN-Anlage?

NASDAQ Composite Index-Papier ADTRAN-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ADTRAN-Investment von vor einem Jahr verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die ADTRAN-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ADTRAN Holdings Inc
4.16 EUR 0.03 EUR 0.69 %
Charts | News | Analysen

Am 12.11.2025 wurden ADTRAN-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 8,04 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die ADTRAN-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12,438 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des ADTRAN-Papiers auf 4,69 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 58,33 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -41,67 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von ADTRAN belief sich zuletzt auf 359,23 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
05.11.26 ADTRAN Buy Warburg Research
26.02.26 ADTRAN Buy Warburg Research
08.11.24 ADTRAN Buy Warburg Research
07.08.24 ADTRAN Buy Warburg Research
08.05.24 ADTRAN Buy Warburg Research

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