NASDAQ Composite Index-Papier ADTRAN-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ADTRAN-Investment von vor einem Jahr verloren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die ADTRAN-Aktie Investoren gebracht.
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Am 12.11.2025 wurden ADTRAN-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 8,04 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die ADTRAN-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12,438 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des ADTRAN-Papiers auf 4,69 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 58,33 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -41,67 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von ADTRAN belief sich zuletzt auf 359,23 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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