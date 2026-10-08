NASDAQ Composite Index-Papier ADTRAN-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ADTRAN von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen ADTRAN-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
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Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem ADTRAN-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 19,40 USD wert. Wer vor 10 Jahren 1.000 USD in die ADTRAN-Aktie investiert hat, hat nun 51,546 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 07.10.2026 auf 7,76 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 400,00 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 60,00 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von ADTRAN bezifferte sich zuletzt auf 620,50 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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