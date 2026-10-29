NASDAQ Composite Index-Papier ADTRAN-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ADTRAN von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen ADTRAN-Investment gewesen.
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Am 29.10.2021 wurde das ADTRAN-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 18,48 USD. Bei einem ADTRAN-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 54,113 ADTRAN-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 376,62 USD, da sich der Wert einer ADTRAN-Aktie am 28.10.2026 auf 6,96 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 62,34 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von ADTRAN belief sich zuletzt auf 567,98 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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