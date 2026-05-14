NASDAQ Composite Index-Papier ADTRAN-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in ADTRAN von vor 10 Jahren angefallen

Lukrative ADTRAN-Anlage?

Bei einem frühen ADTRAN-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

ADTRAN-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des ADTRAN-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 18,52 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 539,957 ADTRAN-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 20.05.2026 auf 14,47 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7.813,17 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 21,87 Prozent abgenommen.

Am Markt war ADTRAN jüngst 1,18 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net