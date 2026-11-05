NASDAQ Composite Index-Papier ADTRAN-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in ADTRAN von vor 10 Jahren angefallen
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die ADTRAN-Aktie Investoren gebracht.
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Am 05.11.2016 wurde die ADTRAN-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 17,90 USD. Wer vor 10 Jahren 10.000 USD in die ADTRAN-Aktie investiert hat, hat nun 558,659 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 04.11.2026 auf 4,73 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.642,46 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 73,58 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von ADTRAN belief sich zuletzt auf 411,56 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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