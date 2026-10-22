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NASDAQ Composite Index-Papier ADTRAN-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in ADTRAN von vor 3 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in ADTRAN gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ADTRAN Holdings Inc
5.74 EUR 0.09 EUR 1.61 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der ADTRAN-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 7,21 USD. Bei einem ADTRAN-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,870 ADTRAN-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen ADTRAN-Anteile wären am 21.10.2026 92,79 USD wert, da der Schlussstand 6,69 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 7,21 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von ADTRAN belief sich zuletzt auf 534,14 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
26.02.26 ADTRAN Buy Warburg Research
08.11.24 ADTRAN Buy Warburg Research
07.08.24 ADTRAN Buy Warburg Research
08.05.24 ADTRAN Buy Warburg Research
28.02.24 ADTRAN Buy Warburg Research

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