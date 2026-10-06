NASDAQ Composite Index-Papier Agilysys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Agilysys-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Agilysys gewesen.
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Die Agilysys-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 11,02 USD. Bei einem Agilysys-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,074 Agilysys-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 902,90 USD, da sich der Wert einer Agilysys-Aktie am 05.10.2026 auf 99,50 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 802,90 Prozent angewachsen.
Alle Agilysys-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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