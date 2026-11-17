Frühe Investition

Vor Jahren Agilysys-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Agilysys -Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 89,20 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Agilysys-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,121 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 122,93 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 137,81 USD wert. Damit wäre die Investition um 37,81 Prozent gestiegen.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Agilysys

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Agilysys

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung