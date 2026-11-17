NASDAQ Composite Index-Papier Agilysys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Agilysys von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren Agilysys-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Agilysys-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 89,20 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Agilysys-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,121 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 122,93 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 137,81 USD wert. Damit wäre die Investition um 37,81 Prozent gestiegen.
Am Markt war Agilysys jüngst 3,44 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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