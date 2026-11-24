Lukrativer Agilysys-Einstieg?

Vor Jahren in Agilysys-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurde das Agilysys-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 45,04 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 22,202 Agilysys-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 23.11.2026 auf 113,04 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.509,77 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 150,98 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Agilysys bezifferte sich zuletzt auf 3,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net