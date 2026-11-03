NASDAQ Composite Index-Papier Agilysys-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Agilysys-Investment von vor 10 Jahren verdient
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Agilysys-Aktie gebracht.
Werte in diesem Artikel
Das Agilysys-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Agilysys-Papier an diesem Tag bei 9,13 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Agilysys-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 109,529 Agilysys-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 02.11.2026 12.922,23 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 117,98 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 1.192,22 Prozent.
Agilysys markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,27 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Agilysys
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Agilysys
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen