NASDAQ Composite Index-Papier Agilysys-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Agilysys-Investment von vor 10 Jahren verdient

Lukratives Agilysys-Investment?

03.11.26 16:00 Uhr

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Agilysys-Aktie gebracht.

Das Agilysys-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Agilysys-Papier an diesem Tag bei 9,13 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Agilysys-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 109,529 Agilysys-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 02.11.2026 12.922,23 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 117,98 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 1.192,22 Prozent.

Agilysys markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net