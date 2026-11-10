NASDAQ Composite Index-Papier Agilysys-Aktie: So viel Verlust hätte eine Agilysys-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Performance im Blick

10.11.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Agilysys-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Agilysys-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 127,25 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 78,585 Agilysys-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 09.11.2026 auf 123,93 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9.739,10 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 2,61 Prozent abgenommen.

Agilysys war somit zuletzt am Markt 3,40 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net