NASDAQ Composite Index-Papier Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alliance Resource Partners LP von vor 5 Jahren eingebracht

Performance im Blick

22.10.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Alliance Resource Partners LP-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Alliance Resource Partners LP-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Alliance Resource Partners LP-Aktie bei 11,63 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8,598 Alliance Resource Partners LP-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 221,24 USD, da sich der Wert eines Alliance Resource Partners LP-Papiers am 21.10.2026 auf 25,73 USD belief. Das entspricht einem Plus von 121,24 Prozent.

Alliance Resource Partners LP erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net