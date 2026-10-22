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NASDAQ Composite Index-Papier Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alliance Resource Partners LP von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Alliance Resource Partners LP-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alliance Resource Partners LP
25.68 USD -0.05 USD -0.19 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Alliance Resource Partners LP-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Alliance Resource Partners LP-Aktie bei 11,63 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8,598 Alliance Resource Partners LP-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 221,24 USD, da sich der Wert eines Alliance Resource Partners LP-Papiers am 21.10.2026 auf 25,73 USD belief. Das entspricht einem Plus von 121,24 Prozent.

Alliance Resource Partners LP erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Alliance Resource Partners LP Aktie News

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Datum Rating Analyst
29.07.19 Alliance Resource Partners LP Neutral Seaport Global Securities
17.07.19 Alliance Resource Partners LP Neutral B. Riley FBR
02.05.17 Alliance Resource Partners LP Outperform FBR & Co.
20.12.16 Alliance Resource Partners LP Neutral MKM Partners
23.11.16 Alliance Resource Partners LP Outperform FBR & Co.

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