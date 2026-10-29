NASDAQ Composite Index-Papier Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Alliance Resource Partners LP-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Alliance Resource Partners LP-Aktie Investoren gebracht.
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Am 29.10.2016 wurden Alliance Resource Partners LP-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Alliance Resource Partners LP-Papier letztlich bei 24,00 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Alliance Resource Partners LP-Aktie investiert, befänden sich nun 41,667 Alliance Resource Partners LP-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 28.10.2026 1.106,67 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 26,56 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 10,67 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Alliance Resource Partners LP eine Börsenbewertung in Höhe von 3,42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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