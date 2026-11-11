NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alphabet A (ex Google)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Frühe Anlage

11.11.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Alphabet A (ex Google) eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 11.11.2021 wurde das Alphabet A (ex Google)-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Alphabet A (ex Google)-Aktie an diesem Tag bei 145,77 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in Alphabet A (ex Google)-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 68,603 Alphabet A (ex Google)-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 10.11.2026 auf 287,38 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19.715,09 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 97,15 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Alphabet A (ex Google) belief sich jüngst auf 3,50 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net