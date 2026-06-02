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Rentable Alphabet A (ex Google)-Investition?

NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet A (ex Google) von vor 10 Jahren eingebracht

03.06.26 16:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in Alphabet A (ex Google)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
312,10 EUR 1,00 EUR 0,32%
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Am 03.06.2016 wurde das Alphabet A (ex Google)-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 36,79 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Alphabet A (ex Google)-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,718 Alphabet A (ex Google)-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 02.06.2026 auf 361,85 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 983,48 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 883,48 Prozent erhöht.

Alphabet A (ex Google) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,55 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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