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Profitable Alphabet A (ex Google)-Investition?

NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alphabet A (ex Google)-Investment von vor 3 Jahren verdient

17.06.26 16:00 Uhr

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Alphabet A (ex Google)-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
315,00 EUR -6,40 EUR -1,99%
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Heute vor 3 Jahren wurde das Alphabet A (ex Google)-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Alphabet A (ex Google)-Papier bei 123,53 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 80,952 Alphabet A (ex Google)-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 30.215,33 USD, da sich der Wert eines Alphabet A (ex Google)-Anteils am 16.06.2026 auf 373,25 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 202,15 Prozent vermehrt.

Alphabet A (ex Google) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,47 Bio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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