NASDAQ Composite Index-Papier American Superconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Superconductor-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen American Superconductor-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades der American Superconductor-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das American Superconductor-Papier bei 8,98 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.113,586 American Superconductor-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen American Superconductor-Aktien wären am 20.11.2026 21.469,93 USD wert, da der Schlussstand 19,28 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +114,70 Prozent.
Der American Superconductor-Wert an der Börse wurde auf 927,76 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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