Performance im Blick

Bei einem frühen American Superconductor-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der American Superconductor-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das American Superconductor-Papier bei 8,98 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.113,586 American Superconductor-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen American Superconductor-Aktien wären am 20.11.2026 21.469,93 USD wert, da der Schlussstand 19,28 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +114,70 Prozent.

Der American Superconductor-Wert an der Börse wurde auf 927,76 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net