NASDAQ Composite Index-Papier American Superconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Superconductor von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in American Superconductor-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 10 Jahren wurde die American Superconductor-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 9,79 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die American Superconductor-Aktie investiert, befänden sich nun 1.021,450 American Superconductor-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 24.04.2026 auf 49,48 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 50.541,37 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +405,41 Prozent.
Der American Superconductor-Wert an der Börse wurde auf 2,36 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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