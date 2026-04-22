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Rentable American Superconductor-Investition?

NASDAQ Composite Index-Papier American Superconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Superconductor von vor 10 Jahren eingebracht

27.04.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in American Superconductor-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Superconductor Corp
44,43 EUR 4,21 EUR 10,47%
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Heute vor 10 Jahren wurde die American Superconductor-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 9,79 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die American Superconductor-Aktie investiert, befänden sich nun 1.021,450 American Superconductor-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 24.04.2026 auf 49,48 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 50.541,37 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +405,41 Prozent.

Der American Superconductor-Wert an der Börse wurde auf 2,36 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
06.07.2018American Superconductor NeutralB. Riley FBR, Inc.
21.07.2017American Superconductor Mkt PerformFBR & Co.
28.04.2017American Superconductor BuyRodman & Renshaw, LLC
28.04.2017American Superconductor OutperformFBR & Co.
19.05.2016American Superconductor OutperformFBR Capital
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28.04.2017American Superconductor BuyRodman & Renshaw, LLC
28.04.2017American Superconductor OutperformFBR & Co.
19.05.2016American Superconductor OutperformFBR Capital
13.01.2016American Superconductor BuyRodman & Renshaw, LLC
17.03.2011American Superconductor buyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.07.2018American Superconductor NeutralB. Riley FBR, Inc.
21.07.2017American Superconductor Mkt PerformFBR & Co.
04.07.2011American Superconductor holdCitigroup Corp.
07.04.2011American Superconductor holdCitigroup Corp.
07.04.2011American Superconductor equal-weightBarclays Capital
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21.01.2009American Superconductor neues KurszielRBC Capital Markets
11.06.2008American Superconductor neues KurszielRBC Capital Markets

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