NASDAQ Composite Index-Papier American Superconductor-Aktie: So viel hätte eine Investition in American Superconductor von vor 10 Jahren abgeworfen

Frühes Investment

12.10.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in American Superconductor-Aktien gewesen.

Die American Superconductor-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 7,02 USD. Bei einem American Superconductor-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.424,501 American Superconductor-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des American Superconductor-Papiers auf 30,52 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 43.475,78 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 334,76 Prozent.

American Superconductor erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net