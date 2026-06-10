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NASDAQ Composite Index-Papier American Superconductor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in American Superconductor von vor 5 Jahren verdient

15.06.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in American Superconductor-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Superconductor Corp
35,68 EUR 1,60 EUR 4,69%
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Heute vor 5 Jahren wurden American Superconductor-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 14,70 USD. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die American Superconductor-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 6,803 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.06.2026 gerechnet (40,02 USD), wäre das Investment nun 272,24 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 172,24 Prozent angezogen.

American Superconductor wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,91 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
06.07.2018American Superconductor NeutralB. Riley FBR, Inc.
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28.04.2017American Superconductor BuyRodman & Renshaw, LLC
28.04.2017American Superconductor OutperformFBR & Co.
19.05.2016American Superconductor OutperformFBR Capital
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28.04.2017American Superconductor BuyRodman & Renshaw, LLC
28.04.2017American Superconductor OutperformFBR & Co.
19.05.2016American Superconductor OutperformFBR Capital
13.01.2016American Superconductor BuyRodman & Renshaw, LLC
17.03.2011American Superconductor buyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.07.2018American Superconductor NeutralB. Riley FBR, Inc.
21.07.2017American Superconductor Mkt PerformFBR & Co.
04.07.2011American Superconductor holdCitigroup Corp.
07.04.2011American Superconductor holdCitigroup Corp.
07.04.2011American Superconductor equal-weightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
21.01.2009American Superconductor neues KurszielRBC Capital Markets
11.06.2008American Superconductor neues KurszielRBC Capital Markets

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