Frühes Investment

NASDAQ Composite Index-Papier American Superconductor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in American Superconductor von vor 5 Jahren verdient

15.06.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in American Superconductor-Aktien gewesen.

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Heute vor 5 Jahren wurden American Superconductor-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 14,70 USD. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die American Superconductor-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 6,803 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.06.2026 gerechnet (40,02 USD), wäre das Investment nun 272,24 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 172,24 Prozent angezogen. American Superconductor wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,91 Mrd. USD gelistet. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

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