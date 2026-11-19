Lukrative Americas Car-Mart-Investition?

Vor Jahren in Americas Car-Mart-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Americas Car-Mart-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Americas Car-Mart-Anteile betrug an diesem Tag 18,19 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 549,753 Americas Car-Mart-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Americas Car-Mart-Papiers auf 0,83 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 455,80 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 95,44 Prozent.

Der Börsenwert von Americas Car-Mart belief sich jüngst auf 7,28 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net