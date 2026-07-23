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Top-Dividendenzahlung

NASDAQ Composite Index-Papier AmeriServ Financial-Aktie: Die AmeriServ Financial-Dividende im Fokus

NASDAQ Composite Index-Papier AmeriServ Financial-Aktie: Die AmeriServ Financial-Dividende im Fokus

Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die AmeriServ Financial-Ausschüttung aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AmeriServ Financial Inc.
4.27 USD 0.12 USD 2.89 %
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Im Rahmen der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert AmeriServ Financial am 23.07.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 0,12 USD je Aktie vereinbart. Wie die Dividendenhistorie zeigt, gab es im Vorjahresvergleich damit keine Veränderung. Alles in allem schüttet AmeriServ Financial 1,98 Mio. USD an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung von AmeriServ Financial hat sich somit im Vorjahresvergleich um 1,98 Prozent verringert.

AmeriServ Financial- Dividendenrenditeanpassung

Am Tag der Hauptversammlung ging die AmeriServ Financial-Aktie via NASDAQ bei einem Wert von 4,15 USD aus dem Geschäft. Für das Jahr 2025 weist das AmeriServ Financial-Wertpapier eine Dividendenrendite von 3,76 Prozent auf. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert, damals betrug sie noch 4,48 Prozent.

Reale Rendite im Verhältnis zum AmeriServ Financial-Aktienkurs

Im Zeitraum von 1 Jahr hat der AmeriServ Financial-Kurs via NASDAQ 40,20 Prozent hinzugewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 167,23 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Aktie AmeriServ Financial

Hauptdaten der AmeriServ Financial-Aktie

AmeriServ Financial ist ein NASDAQ Composite Index-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 70,183 Mio. USD. AmeriServ Financial besitzt aktuell ein KGV von 9,40. 2025 setzte AmeriServ Financial 88,340 Mio. USD um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 0,34 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

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