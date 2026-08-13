NASDAQ Composite Index-Papier Anika Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Anika Therapeutics-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Anika Therapeutics-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Anika Therapeutics-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 49,82 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Anika Therapeutics-Aktie investiert, befänden sich nun 20,072 Anika Therapeutics-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 426,74 USD, da sich der Wert einer Anika Therapeutics-Aktie am 19.08.2026 auf 21,26 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 57,33 Prozent.
Anika Therapeutics war somit zuletzt am Markt 288,50 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Aktuelle Anika Therapeutics Aktie News
Anika Therapeutics Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.07.19
|Anika Therapeutics Strong Buy
|First Analysis Securities
|22.02.19
|Anika Therapeutics Neutral
|First Analysis Securities
|27.07.18
|Anika Therapeutics Outperform
|Barrington Research
|20.06.18
|Anika Therapeutics Mkt Perform
|Barrington Research
|20.06.18
|Anika Therapeutics Equal-Weight
|First Analysis Securities