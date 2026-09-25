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NASDAQ Composite Index-Papier ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ASML-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in ASML eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML Holding NV NY Registered Shs
1,540.00 EUR 45.00 EUR 3.01 %
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Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem ASML-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 868,82 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11,510 ASML-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 24.09.2026 auf 1.722,50 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19.825,74 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 98,26 Prozent gleich.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
18.10.18 ASML Neutral B. Riley FBR
17.01.18 ASML Neutral B. Riley FBR, Inc.
20.07.17 ASML Sector Perform RBC Capital Markets
20.04.17 ASML Sector Perform RBC Capital Markets
21.07.16 ASML Sector Perform RBC Capital Markets

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