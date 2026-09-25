NASDAQ Composite Index-Papier ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ASML-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Frühe Investition

25.09.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in ASML eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem ASML-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 868,82 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11,510 ASML-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 24.09.2026 auf 1.722,50 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19.825,74 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 98,26 Prozent gleich.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net