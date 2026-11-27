Frühes Investment

Das wäre der Gewinn bei einem frühen ASML-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der ASML-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren ASML-Anteile 104,14 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die ASML-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 96,025 Anteilen. Die gehaltenen ASML-Anteile wären am 25.11.2026 125.127,71 USD wert, da der Schlussstand 1.303,08 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1.151,28 Prozent erhöht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net