NASDAQ Composite Index-Papier ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ASML von vor einem Jahr abgeworfen

Rentable ASML-Anlage?

17.07.26 10:00 Uhr

Das wäre der Verdienst eines frühen ASML-Einstiegs gewesen.

ASML-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das ASML-Papier bei 744,91 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1.000 USD in die ASML-Aktie investierten, hätten nun 1,342 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1.784,87 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.396,09 USD wert. Aus 1.000 USD wurden somit 2.396,09 USD, was einer positiven Performance von 139,61 Prozent entspricht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net