NASDAQ Composite Index-Papier ASML-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ASML-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren in ASML eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
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Am 23.10.2021 wurde das ASML-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 800,97 USD. Bei einem ASML-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,125 ASML-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen ASML-Aktien wären am 22.10.2026 194,83 USD wert, da der Schlussstand 1.560,54 USD betrug. Aus 100 USD wurden somit 194,83 USD, was einer positiven Performance von 94,83 Prozent entspricht.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net