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NASDAQ Composite Index-Papier ASML-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich ASML-Anleger freuen

23.04.26 14:03 Uhr
NASDAQ Composite Index-Papier ASML-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich ASML-Anleger freuen | finanzen.net

ASML-Investoren aufpasst: So hoch fällt die ASML-Dividendenausschüttung aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML Holding NV NY Registered Shs
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Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier ASML am 22.04.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 7,48 USD je Aktie vereinbart. Die Dividende ist somit im Vorjahresvergleich 26,78 Prozent gestiegen. Die Gesamtausschüttung lässt sich ASML 2,88 Mrd. USD kosten. Die Gesamtausschüttung vergrößerte sich damit im Vorjahresvergleich um 8,48 Prozent.

ASML-Qualitätsdividendenrendite

Via NASDAQ beendete der ASML-Anteilsschein den Tag der Hauptversammlung bei 1.443,66 USD. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des ASML-Anteilsscheins 0,70 Prozent. Damit sank die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 0,85 Prozent.

ASML-Aktienkurs vs. reale Rendite

Innerhalb von 3 Jahren hat der Aktienkurs von ASML via NASDAQ 130,11 Prozent an Wert gewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Gewinn von 130,47 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von ASML

Für 2026 erwarten Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 10,20 USD. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Steigerung auf 0,71 Prozent bedeuten.

ASML-Eckdaten

Der Börsenwert des NASDAQ Composite Index-Unternehmens ASML beträgt aktuell 0 EUR. Das ASML-KGV beläuft sich aktuell auf 38,33. Im Jahr 2025 erwirtschaftete ASML einen Umsatz von 36,868 Mrd.USD sowie ein EPS von 27,91 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

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18.10.2018ASML NeutralB. Riley FBR
17.01.2018ASML NeutralB. Riley FBR, Inc.
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20.04.2017ASML Sector PerformRBC Capital Markets
21.07.2016ASML Sector PerformRBC Capital Markets
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17.10.2005ASML buyBanc of America Sec.
12.04.2005E.ON: BuyDresdner Kleinwort Wasserstein
25.02.2005ASML: OverweightJP Morgan
23.02.2005ASML: BuyCrédit Suisse
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