NASDAQ Composite Index-Papier Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Astronics von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Astronics-Investment gewesen.
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Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Astronics-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Astronics-Anteile bei 31,64 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 31,602 Astronics-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 62,88 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.987,15 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 98,71 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Astronics belief sich zuletzt auf 2,70 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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