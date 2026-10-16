NASDAQ Composite Index-Papier Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Astronics von vor 3 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Astronics-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 3 Jahren wurde das Astronics-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 15,38 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 650,195 Astronics-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 15.10.2026 auf 61,57 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 40.032,51 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 300,33 Prozent gleich.
Astronics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,67 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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