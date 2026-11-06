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Astronics-Anlage

NASDAQ Composite Index-Papier Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Astronics von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Astronics-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Astronics Corp.
48.20 EUR 0.20 EUR 0.42 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurden Astronics-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Astronics-Aktie bei 47,01 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 212,721 Astronics-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 05.11.2026 auf 52,88 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11.248,67 USD wert. Aus 10.000 USD wurden somit 11.248,67 USD, was einer positiven Performance von 12,49 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Astronics belief sich zuletzt auf 2,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
06.08.19 Astronics Buy Dougherty & Company LLC
10.05.18 Astronics Hold Canaccord Adams
27.02.18 Astronics Buy Canaccord Adams
04.12.17 Astronics Buy Dougherty & Company LLC
08.11.17 Astronics Buy Dougherty & Company LLC

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