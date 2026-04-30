NASDAQ Composite Index-Papier Astronics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Astronics von vor 3 Jahren verdient
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Astronics-Aktien verdienen können.
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Heute vor 3 Jahren wurden Astronics-Anteile feiertags-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Astronics-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 14,96 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 668,449 Astronics-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 47.727,27 USD, da sich der Wert eines Astronics-Anteils am 30.04.2026 auf 71,40 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 377,27 Prozent zugenommen.
Alle Astronics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,40 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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