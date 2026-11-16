NASDAQ Composite Index-Papier Baiducom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Baiducom von vor einem Jahr verloren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Baiducom-Aktie Anlegern gebracht.
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Die Baiducom-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 116,00 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 86,207 Baiducom-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Baiducom-Anteile wären am 13.11.2026 6.736,21 USD wert, da der Schlussstand 78,14 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 32,64 Prozent verkleinert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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