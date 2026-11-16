NASDAQ Composite Index-Papier Baiducom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Baiducom von vor einem Jahr verloren

Rentable Baiducom-Investition?

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Baiducom-Aktie Anlegern gebracht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Die Baiducom -Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 116,00 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 86,207 Baiducom-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Baiducom-Anteile wären am 13.11.2026 6.736,21 USD wert, da der Schlussstand 78,14 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 32,64 Prozent verkleinert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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