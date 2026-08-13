DAX 25.954 -0,5%ESt50 6.421 -0,4%MSCI World 4.976 +0,1%Top 10 Crypto 9,27 +3,3%Nas 26.170 -0,6%Bitcoin 61.492 +3,7%Euro 1,1674 -0,0%Öl 93,7 +2,3%Gold 4.493 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Lukrative Ballard Power-Anlage?

NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ballard Power von vor 10 Jahren abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ballard Power von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Ballard Power-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ballard Power Inc.
2.09 EUR -0.03 EUR -1.60 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Vor 10 Jahren wurde das Ballard Power-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 2,11 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ballard Power-Aktie investiert, befänden sich nun 4.739,336 Ballard Power-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 2,50 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11.848,34 USD wert. Damit wäre die Investition um 18,48 Prozent gestiegen.

Zuletzt ergab sich für Ballard Power eine Börsenbewertung in Höhe von 751,77 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Aktuelle Ballard Power Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

Ballard Power Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ballard Power nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
15.09.17 Ballard Power Buy H.C. Wainwright & Co.
03.05.17 Ballard Power Outperform FBR & Co.
21.01.15 Ballard Power Systems Buy MLV Capital
04.11.14 Ballard Power Systems Buy ROTH Capital Partners, LLC
14.01.08 Ballard Power Systems Downgrade Goldman Sachs Group Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.