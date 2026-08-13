NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ballard Power von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Ballard Power-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
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Vor 10 Jahren wurde das Ballard Power-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 2,11 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ballard Power-Aktie investiert, befänden sich nun 4.739,336 Ballard Power-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 2,50 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11.848,34 USD wert. Damit wäre die Investition um 18,48 Prozent gestiegen.
Zuletzt ergab sich für Ballard Power eine Börsenbewertung in Höhe von 751,77 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
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Ballard Power Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.09.17
|Ballard Power Buy
|H.C. Wainwright & Co.
|03.05.17
|Ballard Power Outperform
|FBR & Co.
|21.01.15
|Ballard Power Systems Buy
|MLV Capital
|04.11.14
|Ballard Power Systems Buy
|ROTH Capital Partners, LLC
|14.01.08
|Ballard Power Systems Downgrade
|Goldman Sachs Group Inc.