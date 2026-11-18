NASDAQ Composite Index-Papier Banner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Banner-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Banner-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 10 Jahren wurden Banner-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 49,47 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2,021 Banner-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 136,61 USD, da sich der Wert eines Banner-Papiers am 17.11.2026 auf 67,58 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 36,61 Prozent gesteigert.
Insgesamt war Banner zuletzt 2,50 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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