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Banner-Performance im Blick

NASDAQ Composite Index-Papier Banner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Banner-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Banner-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Banner Corp.
72.04 USD 1.30 USD 1.84 %
Charts | News | Analysen

Am 04.11.2023 wurden Banner-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 44,72 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Banner-Aktie investiert hätte, hätte er nun 22,361 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 03.11.2026 auf 70,74 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.581,84 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 58,18 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Banner belief sich jüngst auf 2,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
11.10.16 Banner Mkt Perform FBR & Co.
08.07.15 Banner Mkt Perform FBR Capital
31.03.06 Update Banner Corp.: Hold Sandler O´Neill
27.01.06 Update Banner Corp.: Neutral DA Davidson
06.12.05 Update Banner Corp.: Buy Sandler O´Neill

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.