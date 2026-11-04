NASDAQ Composite Index-Papier Banner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Banner-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Banner-Investment gewesen.
Am 04.11.2023 wurden Banner-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 44,72 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Banner-Aktie investiert hätte, hätte er nun 22,361 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 03.11.2026 auf 70,74 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.581,84 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 58,18 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Banner belief sich jüngst auf 2,62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Banner
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Banner
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen