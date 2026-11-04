NASDAQ Composite Index-Papier Banner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Banner-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Banner-Performance im Blick

04.11.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Banner-Investment gewesen.

Am 04.11.2023 wurden Banner-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 44,72 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Banner-Aktie investiert hätte, hätte er nun 22,361 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 03.11.2026 auf 70,74 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.581,84 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 58,18 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Banner belief sich jüngst auf 2,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net