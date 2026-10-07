NASDAQ Composite Index-Papier Banner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banner von vor 3 Jahren abgeworfen

Lukrative Banner-Investition?

07.10.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Banner-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Die Banner -Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 43,65 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 2,291 Banner-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 153,77 USD, da sich der Wert eines Banner-Anteils am 06.10.2026 auf 67,12 USD belief. Damit wäre die Investition um 53,77 Prozent gestiegen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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