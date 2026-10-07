NASDAQ Composite Index-Papier Banner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banner von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Banner-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
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Die Banner-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 43,65 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 2,291 Banner-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 153,77 USD, da sich der Wert eines Banner-Anteils am 06.10.2026 auf 67,12 USD belief. Damit wäre die Investition um 53,77 Prozent gestiegen.
Der Marktwert von Banner betrug jüngst 2,46 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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