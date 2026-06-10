Lohnende Banner-Anlage?

NASDAQ Composite Index-Papier Banner-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Banner von vor 3 Jahren abgeworfen

17.06.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Banner-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

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Werte in diesem Artikel Aktien Banner Corp. 65,98 USD -0,14 USD -0,21% Charts|News|Analysen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Banner-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Banner-Anteile bei 46,44 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10.000 USD in die Banner-Aktie investierten, hätten nun 215,332 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteile wären am 16.06.2026 14.237,73 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 66,12 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 42,38 Prozent. Jüngst verzeichnete Banner eine Marktkapitalisierung von 2,24 Mrd. USD. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion finanzen.net

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