NASDAQ Composite Index-Papier Banner-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Banner von vor 5 Jahren abgeworfen

Investmentbeispiel

14.10.26 16:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Banner-Aktie Anlegern gebracht.

Banner-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 57,74 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 17,319 Banner-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 13.10.2026 1.153,45 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 66,60 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 15,34 Prozent.

Der Banner-Wert an der Börse wurde auf 2,43 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net