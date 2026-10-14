NASDAQ Composite Index-Papier Banner-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Banner von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Banner-Aktie Anlegern gebracht.
Banner-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 57,74 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 17,319 Banner-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 13.10.2026 1.153,45 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 66,60 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 15,34 Prozent.
Der Banner-Wert an der Börse wurde auf 2,43 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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