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Investmentbeispiel

NASDAQ Composite Index-Papier Banner-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Banner von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Banner-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Banner Corp.
66.31 USD -0.29 USD -0.44 %
Charts | News | Analysen

Banner-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 57,74 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 17,319 Banner-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 13.10.2026 1.153,45 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 66,60 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 15,34 Prozent.

Der Banner-Wert an der Börse wurde auf 2,43 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Banner nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
11.10.16 Banner Mkt Perform FBR & Co.
08.07.15 Banner Mkt Perform FBR Capital
31.03.06 Update Banner Corp.: Hold Sandler O´Neill
27.01.06 Update Banner Corp.: Neutral DA Davidson
06.12.05 Update Banner Corp.: Buy Sandler O´Neill

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