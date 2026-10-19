NASDAQ Composite Index-Papier Barrett Business Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Barrett Business Services von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Barrett Business Services-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 10 Jahren wurden Barrett Business Services-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Barrett Business Services-Anteile bei 11,66 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Barrett Business Services-Aktie investiert hätte, hätte er nun 858,001 Anteile im Depot. Die gehaltenen Barrett Business Services-Aktien wären am 16.10.2026 27.927,93 USD wert, da der Schlussstand 32,55 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 179,28 Prozent vermehrt.
Barrett Business Services wurde jüngst mit einem Börsenwert von 788,79 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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