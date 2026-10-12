NASDAQ Composite Index-Papier Barrett Business Services-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Barrett Business Services-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Barrett Business Services-Anlage

12.10.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in Barrett Business Services eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Barrett Business Services-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Barrett Business Services-Aktie an diesem Tag 20,22 USD wert. Wer vor 5 Jahren 1.000 USD in die Barrett Business Services-Aktie investiert hat, hat nun 49,468 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 09.10.2026 auf 31,72 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.569,13 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 56,91 Prozent gesteigert.

Alle Barrett Business Services-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 766,61 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net