NASDAQ Composite Index-Papier Barrett Business Services-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Barrett Business Services-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Barrett Business Services eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Barrett Business Services-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Barrett Business Services-Aktie an diesem Tag 20,22 USD wert. Wer vor 5 Jahren 1.000 USD in die Barrett Business Services-Aktie investiert hat, hat nun 49,468 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 09.10.2026 auf 31,72 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.569,13 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 56,91 Prozent gesteigert.
Alle Barrett Business Services-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 766,61 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Barrett Business Services
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Barrett Business Services
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen